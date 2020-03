Apple invité à ne pas faire de conférence (WWDC)

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir

Il y a quelques jours, on vous informait de la possible annulation de la WWDC 2020, l’événement annuel pour les développeurs qui nous fait découvrir les nouveautés logicielles d’Apple. Visiblement, cela pourrait vraiment arriver. Pendant la nuit, le comté de Santa Clara a recommandé aux entreprises d’annuler tous les événements qui regroupent des centaines de personnes.

La WWDC 2020 en danger ?

Le Coronavirus est pénalisant sur énormément de choses, dont les événements. Un virus se propage très vite, mais encore plus vite quand des centaines, voire des milliers de personnes sont regroupées au même endroit. Une catastrophe sanitaire que veut éviter à tout prix le comté de Santa Clara qui s’inquiète de l’ampleur que prend le Coronavirus aux États-Unis.



En effet, de nouvelles directives sanitaires recommandent à toutes les entreprises (dont Apple qui est la première visée) d’abandonner toute idée d’un regroupement de personnes dans un milieu confiné.

Justement ça tombe mal, puisqu’en juin, se passe l’un des événements Apple les plus importants dans le calendrier annuel.

Vous l’aurez remarqué, dans tous les pays du monde où le Coronavirus a commencé à se propager, les regroupements sont interdits dans les lieux confinés. C’est une solution efficace pour éviter d’aggraver la situation !

Si la WWDC 2020 est annulée, ce sera un événement supprimé parmi tant d’autres depuis le début de l’année. Ça a été le cas avec le MWC 2020 en Espagne, la I/O de Google et l’événement F8 de Facebook plus récemment. Sans oublier le salon de Genève, les marathons et autres matchs de football ou de rugby. Décidément, les répercussions de ce virus sont de plus en plus importantes.



Source