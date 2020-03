Apple Store : Les sessions Today at Apple sont annulées en Italie

Julien Russo

Vu l'ampleur que prend le Coronavirus en Italie, Apple a pris la décision en urgence d'arrêter toutes les sessions Today at Apple jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs centaines de réservations à travers l'Italie ont été annulées. La firme a également fermé les portes de l'Apple Oriocenter dans la province de Bergame.

Apple s'adapte en fonction de la situation

Si vous ne connaissez pas, le Today at Apple est une sorte d'atelier pour découvrir des fonctionnalités avec l'iPad Pro, prendre des photos avec l'iPhone 11 Pro Max... Les séances consistent principalement à rencontrer des photographes, des musiciens, des dessinateurs et des spécialistes de la mode. Vu le contexte actuel en Italie, il est difficile de regrouper des personnes (même à 10,15, 20 dans un coin de l'Apple Store).

La firme de Cupertino a donc choisi d'être raisonnable et d'arrêter ses ateliers, principalement en rapport avec la décision du gouvernement italien qui consiste à interdire les rassemblements de personnes dans un lieu confiné.

Apple a également pris la décision de fermer ses boutiques dans les endroits qui recense le plus de cas en Italie. Autre décision clé pour réduire la propagation, c'est la fermeture le week-end de tous les Apple Store dans les provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone.

Une perte de chiffre d'affaires impressionnante pour Apple, mais la firme n'est plus à ça près depuis le mois de janvier.

Vous l'aurez compris, ce sont des mesures très similaires au début de la propagation du Coronavirus sur le sol chinois. L'Italie commence à vivre le même scénario.