Scrabble GO : le célèbre jeu de mots s'invite sur l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Les fans de lettres vont adorer cet article : le studio Scopely vient de sortie le jeu Scrabble® GO (v1.21.1, 225 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store et le Play Store, proposant une version modernisée du célèbre jeu de société.



Si vous vivez dans une grotte et que vous ne connaissez pas le Scrabble, on parle d'un jeu dans lequel les joueurs s'affrontent autour d'un plateau. Chaque joueur a des lettres devant lui et doit tenter de constituer des mots en se servant de ceux déjà posés.



Cette version mobile reprend le même concept, en y ajoutant des touches sociales, peut-être même un peu trop...

Scrabble GO : une version trop moderne d'un jeu ancien ?

Jouez au Scrabble classique, le jeu que le monde adore depuis plus de 70 ans ! Avec le plateau, les lettres et le dictionnaire officiel, Scrabble GO propose une expérience de mots croisés parfaitement authentique.

Sur le papier, ça fait rêver, puisqu'il est possible d'ajouter des amis et de se connecter à Facebook pour voir qui joue dans votre liste. Avec quatre modes de jeux, dont le principal se nomme Duels, une version ultra-rapide du jeu de société, Scopely tente de séduire un large public.



Si la plupart des joueurs ne seront pas choqués par l'interface animée et débordante d'informations, les anciens auront du mal à retrouver le goût original du Scrabble.



Avec ses achats intégrés et son abonnement, le jeu tente un free-to-play un peu excessif...

Télécharger le jeu gratuit Scrabble® GO - Jeu de mots