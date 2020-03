Bientôt un assistant vocal "Hey Spotify" ?

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

Spotify n'a pas activé toutes les fonctionnalités comprises au sein de son application. En effet, en fouillant dans la dernière version, il est possible de trouver trace d'un assistant vocal utilisable avec la phrase « Hey Spotify ».



Repérée cette semaine, cette nouvelle fonctionnalité s'apparente à "Hey Siri" (ou "Dis Siri" en français) mais devra s'accommoder de quelques limitations dues au système.

« Hey Spotify » : la future nouveauté de Spotify

La nouveauté se cache dans la dernière mise à jour, une version que l'on a détaillée puisqu'il s'agissait d'une refonte du design et de l'ergonomie avec un nouveau bouton de lecture, une nouvelle barre d'actions et un affichage plus "friendly" au niveau des morceaux.



Mais apparemment, ce n'est pas tout. Spotify a laissé quelques bouts de code non activés dans son appli. C'est ce qu'a déniché Jane Manchun Wong, une spécialiste du reverse-engineering, avec « Hey Spotify ».



La plateforme de streaming musical numéro un prépare donc sa propre commande vocale. En interpelant le service avec la phrase « Hey Spotify » , il sera possible de rechercher un morceau ou de lancer une playlist sans toucher l'écran. C'est en tout cas ce que nous déduisons des captures dévoilées sur Twitter. Et cela vient renforcer l'idée d'un accessoire dédié à la voiture.



Mais cette nouveauté aura ses limites, puisque iOS, et même Android, imposent plusieurs restrictions dans le but de limiter la consommation de batterie, mais aussi respecter la vie privée des utilisateurs. Ainsi, pour utiliser l'assistant vocal de Spotify, il faudra que l'app soit ouverte et active. En arrière-plan, elle ne vous écoutera plus car le microphone sera inactif. C'est exactement comme Alexa sur Amazon Music par exemple.



Mis à part cela, cette fonctionnalité pour s'avérer utile dans certains cas, bien que Siri peut désormais lancer la lecture de playlists spécifiques dans Spotify depuis iOS 13.