Coronavirus : Les stocks d'iPhone 11 commencent à s'épuiser

Il y a 2 heures

Julien Russo

Apple serait dans une situation compliquée en ce moment pour les stocks de l'iPhone 11 et des variantes Pro, La demande est forte, mais la production en Chine n'arrive pas à suivre le rythme nécessaire pour maintenir l'approvisionnement régulier des boutiques.



Selon un rapport du New York Post, la disponibilité de l'iPhone 11, de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max commencerait à devenir inquiétante au sein d'Apple.

Un problème qui serait flagrant à New York

Dans la ville de New York, les boutiques des opérateurs comme les autres boutiques qui vendent des smartphones auraient de grosses difficultés avec un modèle en particulier, l'iPhone 11 d’Apple. Celui-ci deviendrait de plus en plus rare, avec des stocks qui diminueraient à grande vitesse.

L'autre problème concerne les livraisons. D'habitude la firme de Cupertino communique une date d'estimation pour les arrivées des nouveaux iPhone, cependant ce serait silence radio et les livraisons se raréfient.



D'après le New York Post, ce pourrait être les premières conséquences de la baisse de régime chez les sous-traitants d'Apple depuis mi-janvier à cause du Coronavirus. Deux points poseraient problème. Déjà la production qui reprend progressivement des couleurs, mais qui serait loin des objectifs définis, ainsi que les expéditions d'iPhone 11 de la Chine vers les États-Unis qui se feraient avec grandes difficultés.

Un employé d'un magasin de l'opérateur AT&T s'est exprimé sur ce sujet sensible. Il explique que par exemple, pour l'iPhone 11 Pro, dans la boutique où il travaille, il y a une rupture de stock depuis au minimum deux semaines. Une perte de chiffre d'affaires impressionnante, puisqu'on imagine que c'est loin d'être la seule boutique à avoir un stock très limité des derniers iPhone.

L'iPad Pro serait également concerné par ces ruptures de stock. Un rapport en début de semaine a affirmé que les stocks de la dernière génération seraient ultra limités à la fois chez Apple, mais aussi chez les revendeurs.



Si Apple a du mal à fournir les iPhone 11, alors quid du nouvel iPhone 9 à venir et des iPhone 12 en septembre ?