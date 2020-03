Il déverrouille son smartphone avec un pouce coupé

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

Lors de la sortie du Touch ID sur l'iPhone, on s'est tous dit "on va se faire couper le doigt en même temps qu'on se fait voler son iPhone". Heureusement, ça ne semble jamais être arrivé. Mais est-ce que si c'était arrivé, ça aurait vraiment pu marcher ? Yuri Vinogradov un biélorusse de 53 ans a expérimenté le déverrouillage de son smartphone avec son pouce qui a été sectionné par une scie circulaire suite à un accident de travail.

Il a congelé son pouce

Si vous ouvrez le congélateur de Yuri, vous trouverez de la viande, mais aussi un pouce. Il y a 3 mois, cet homme a perdu son doigt et a été hospitalisé en urgence suite à cet accident. Les chirurgiens qui l'avaient pris en charge n'ont malheureusement pas trouvé de solution pour lui garantir une intervention chirurgicale sans problème. Les raisons ? Son âge et son diabète élevé. Yuri pouvait réaliser l'opération, mais il était recommandé de ne pas le faire.

Sur l'avis des médecins, l'homme de 53 ans a décidé d'abandonner son pouce, mais l'a quand même gardé, puisqu'après tout c'est une partie de lui.

Son fils passionné de technologie a eu l'idée de pousser son père à récupérer son pouce dans le congélateur pour voir si un pouce sectionné pouvait déverrouiller un smartphone (qui sont censés détecter un doigt coupé).

Même si le père n'y croyait pas trop, il a pris son smartphone et a commencé à déverrouiller avec l'un de ses 9 doigts restants, immédiatement l'accès à l’appareil a été confirmé.

Il a en suite sorti son pouce sectionné du sachet de protection pour le poser sur le "Touch ID" du smartphone Android. Aucune réaction. L’appareil semble avoir détecté qu'il y avait une anomalie par rapport à l'empreinte ou la température du doigt.



Le biélorusse décide alors de plonger son pouce dans un verre d'eau chaude pour que celui-ci retrouve une température similaire à celle du corps humain. Après plusieurs minutes, il le sort et le pose à nouveau sur le smartphone et là le déverrouillage a été immédiat !

Résultat, il est bien possible de déverrouiller un smartphone avec un doigt coupé. On se rend quand même compte que la reconnaissance faciale est plus sécurisée..

