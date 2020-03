Les écouteurs Oppo Enco Free sont en vente à 129,99€

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

En décembre dernier, Oppo emboîtait le pas à la marque Realme, avec ses « AirPods » en version plus abordable. Quasiment identiques aux écouteurs d’Apple, les Enco Free sont désormais arrivés en France. Faisons le point sur leurs caractéristiques et leur prix.

Une version blanche, noire ou rose pour les Oppo Enco Free

Dévoilés en même temps que les Oppo Reno 3 et Reno 3 Pro, les écouteurs sans fil de la marque chinoise (détenue par BBK Electronics) profitent de la sortie de la première montre Oppo - qui est une copie de l’Apple Watch, pour se lancer en France.



Et les utilisateurs Apple ne seront pas dépaysés. Outre le design très proche du premier modèle d’Airpods avec simplement des tiges raccourcis et un bandeau vertical sur le boîtier, on trouve la même interface de connexion sur Android, à condition que ce soit un smartphone Oppo.



La seule distinction physique notable se trouve dans les trois coloris : blanc, noir et rose. Ah si, il y a également un système d’embouts pour adapter l’oreillette à toutes les morphologies. Pas mal surtout qu’une des deux variantes permet d’avoir du semi-intra.

Des écouteurs proches des Airpods

Côté caractéristiques, les Oppo Enco Free affichent comme les AirPods, une autonomie de 5 heures en lecture et jusqu’à 25 heures au total avec le boiter de recharge. De même, un voyant LED indique l’état de charge.



Par contre, pas de lightning évidemment pour la prise mais un port USB-C. De même, le boîtier n’est pas n'est pas compatible avec la recharge sans fil, contrairement à celui des AirPods de 2e génération ou des AirPods Pro.



Si le Bluetooth 5.0 est un autre point commun pour les clones de Oppo, en revanche la marque a introduit des gestes sur les tiges pour commander la lecture. On peut ainsi effleurer pour ajuster le volume et tapoter pour changer de chanson.



Autre point notable, Oppo annonce une réduction de bruit logicielle rendue possible avec l’intelligence artificielle, ainsi qu’une latence de 120 ms. C’est mieux que les Airpods Pro (144ms) qui avaient divisé par deux le chiffre des AirPods originaux.



Enfin, Oppo parle de son Dolby Atmos enveloppant, une nouveauté qu’il faudra vérifier car il est difficile d’imaginer cela dans des mini écouteurs.



Finalement, Oppo a travaillé ses écouteurs pour leur donner quelques arguments distinctifs.

Prix et disponibilité des Oppo Enco Free

Les nouveaux écouteurs sans fil d'Oppo sont disponibles en noir, rose ou blanc. Mais en France, on ne les trouve pour le moment qu’à la Fnac, seul revendeur agréé.



Le prix de la version blanche est de 129,99€, soit 50€ moins cher que les AirPods 2. Si vous voulez le modèle noir, il faudra aller sur Darty qui fait aussi partie du groupe Fnac.



Concernant la question de la compatibilité, il s’agit d’un accessoire Bluetooth. Il fonctionnera donc avec un iPhone, un Mac, un iPad ou autre PC et console.