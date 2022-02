Oppo lance sa super montre Watch Free à 99 € seulement !

Oppo n'a pas seulement lancé un assaut sur Apple et Samsung avec son très haut de gamme Find X5 Pro, la marque chinoise en a profité pour présenter une nouvelle montre connectée, la Watch Free. Un appareil branché à seulement 99€ !

Une montre au rapport qualité / prix exceptionnel

Si vous cherchez une montre légère, compacte, pas chère et qui ressemble à une Apple Watch, considérez la Watch Free d'Oppo.

Avec seulement 33 grammes sur la balance, la Watch Free affiche un écran AMOLED de 1,64 pouces (280 x 456 px) incurvé sur les bords qui rappellera le modèle précédent mais aussi celui d'Apple.



Alors que la montre peut suivre 100 activités sportives différentes dont le cricket et le badminton, elle peut également surveiller votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygène dans le sang, comme l'Apple Watch 6 vendu quatre fois plus cher.



Mais ce n'est pas tout, pour moins de 100€, l'Oppo Watch Free annonce une autonomie de 14 jours sur une seule charge grâce à une batterie de 230 mAh. Mieux, la recharge rapide permet d'avoir un jour d'autonomie en 5 minutes. Incroyable, surtout à ce niveau de prix.



Pour finir, sachez que la montre 2022 d'Oppo peut accueillir différents bracelets, de nombreux cadrans et résiste à l'eau pour les nageurs en piscine. On se demande comment le constructeur fait de la marge dessus. C'est probablement la raison pour laquelle Wear OS de Google n'a pas été retenu et que le système maison RTOS s'occupe de gérer la partie logicielle, comme chez OnePlus.



Si vous êtes intéressé par la Watch Free, sachez qu'elle sera lancée mi-mars à 99€ en France, en crème et en noir. Elle sera compatible Android 6+ et iOS 10+ grâce au Bluetooth 5.0.