Android : Google travaille sur les réactions dans Messages

Alban Martin

Vous le savez certainement, Google a récemment mis en ligne une application équivalente à iMessage sur Android. Baptisée "Messages", elle occupe les ingénieurs de Mountain View depuis deux ans et espère se faire une place dorée aux côté de iMessage, WhatsApp et autres. Et pour cela, elle propose de nombreuses mises à jour. Justement, la dernière cache une nouveauté intéressante, connue par les clients d'Apple.

iMessage inspire Messages de Google

Selon nos confrères de 9to5Google, le concurrent d'Apple travaille sur une fonction largement utilisée sur iMessage. Trouvée dans le dernier APK, le binaire de l'application, la nouveauté consiste à permettre de réagir à un message rapidement. Sur iOS, on peut par exemple accoler un coeur, un pouce haut, un pouce bas, un "ha ha", un "!!" ou un "?".

Depuis iOS 10, l’application Messages d'Apple propose donc des effets et des réactions, mais uniquement pour les autres utilisateurs Apple. Si le destinataire est sous Android, il ne verra pas la réaction, en tout cas pas comme sur iOS. En effet, il reçoit un simple SMS expliquant que votre correspondant a liké, a ri, etc.



Pour palier à cela sur son système, Google travaillerait donc sur une fonctionnalité baptisée fallback qui permettra à ceux qui n'ont pas application Messages, de tout de même voir la réaction de la personne en face.



Reste désormais à savoir quelle date de sortie est prévue pour les réactions chez Google, probablement avec Android 11 au minimum. Et rêvons qu'un jour il soit possible que les outils d'Apple et Google soient interconnectés et puissent permettre des échanges fluides...



