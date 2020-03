Apple Watch 6 : la mesure du taux d’oxygène dans le sang caché dans iOS 14

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple est loin d’en avoir terminé avec les fonctions de santé de son Apple Watch. En effet, alors que la tocante est capable de suivre le rythme cardiaque, de suivre nos performances sportives, de détecter les chutes ou encore de réaliser un électrocardiogramme, la prochaine mouture, l’Apple Watch 6 pourrait ajouter la mesure du taux d’oxygène dans le sang. Mais ce n’est pas tout, la montre intelligente devrait également améliorer l’ECG.

Deux nouveautés pour l’Apple Watch 6 sous watchOS 7

En effet, des bouts de code cachés dans iOS 14, la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile d’Apple, ont été trouvés par nos confrères de 9to5mac. Apparemment, ils ont mis la main sur une version interne et l’ont décortiqué.



La première nouveauté pour l’Apple Watch 6 réside donc dans la capacité à mesurer le taux d’oxygène dans le sang afin d’alerter l’utilisateur en cas de quantité trop faible. C’est ce que fait déjà la montre pour le rythme cardiaque.



Il faut savoir qu’un taux d’oxygène dans le sang entre 95% et 100% est tout à fait normal. Par contre si le taux descend, il faut faire attention, et plus particulièrement avec un taux d’oxygène inférieur à 80% qui peut entraîner des problèmes graves au niveau du cœur et du cerveau. Cela peut se terminer par un arrêt respiratoire ou cardiaque.



D'après nos confrères, l’Apple Watch 5 (et même la 4) pourraient très bien avoir cette nouveauté via une mise à jour de watchOS 7, mais la firme de Cupertino devrait la conserver uniquement pour la nouvelle montre. L’idée est de vendre le dernier modèle et ainsi concurrencer Fitbit ou Withings qui proposent cette fonctionnalité.

Enfin, l’ECG devrait s’améliorer. Disponible sur les Series 4 et Series 5, l’électrocardiogramme s’avère peu précis quand les fréquences cardiaques sont comprises entre 100 et 120 battements par minute. La montre rate de nombreux cas de fibrillation auriculaires comme on l’a vu récemment.



L’amélioration de l’ECG serait donc une autre nouveauté de l’Apple Watch 6. Peut-être logicielle et matérielle.



Source