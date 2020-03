iOS 14 va mieux gérer les souris

iOS 14 livre déjà ses secrets. Alors que nous avions publié la liste des appareils compatibles en début d’année, nos confrères de 9to5Mac ont mis la main sur une version de développement datant de décembre.



Après l’Apple Watch 6 et casque Apple, on apprend que la prise en charge des souris sous iOS 14 va être grandement améliorée.

Apple facilite l’utilisation de la souris sous iOS 14

Apple a ajouté une compatibilité rudimentaire avec les souris externes dans les paramètres d'accessibilité d’iOS 13, mais iOS 14 (et iPadOS 14) la rendra bien plus pratique.



De même, la version iOS 14 a également référencé deux nouveaux modèles de claviers Smart Keyboard en cours de développement.



Les modifications apportées au logiciel vont permettre d’avoir la plupart des fonctionnalités de curseur que l’on connait sur un ordinateur de bureau Mac sur iOS et iPadOS. La grosse différence réside dans le fait que le curseur disparaîtra de l’écran quelques secondes après le dernier mouvement ou touché sur l’écran.



Le support serait déjà complet avec la prise en charge de plusieurs pointeurs en fonction de ce qui est survolé, comme un pointeur de flèche standard à une main lorsque vous survolez des liens. Il est possible que ces API se traduisent ensuite automatiquement pour les applications Mac à l'aide de Catalyst.



Apple a également prévu la prise en charge des gestes de type Mac, comme appuyer avec deux doigts pour faire un clic droit.



La présence de nouveaux modèles de clavier intelligent dans le code et de ces gestes suggèrent fortement que le futur accessoire Smart Keyboard comportera un trackpad standard de type ordinateur portable.



C’est le genre de chose qui peut encore amener l’iPad vers le chemin d’un véritable ordinateur portable.



