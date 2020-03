Spotify : Une mise à jour apporte un nouvel écran d'accueil

Il y a 1 heure

Julien Russo

Spotify innove encore une fois, c'est cette fois sa page d'accueil qui est concernée par un gros changement. En effet, d'après un billet publié sur sa newsroom, la plateforme de streaming a complètement modifié sa page d'accueil pour smartphones et tablettes. La priorité c'est de vous proposer le contenu que vous aimez sans que vous ayez besoin de chercher dans l'app.

Nouvel accueil, nouveau départ

La page d'accueil est l'un des éléments les plus importants quand vous ouvrez une app, c'est le premier endroit où vous démarrez votre interaction avec l'app. Pour Spotify il faut que vous vous sentiez comme chez vous dès l'accès au service. Pour cela, la plateforme de streaming a lancé une grosse modification de son accueil qui sera actualisé plus fréquemment pour vous proposer les contenus que vous appréciez le plus.

L'application saura rapidement vous proposer les podcasts que vous avez l'habitude d'écouter, les musiques que vous appréciez le plus, mais aussi des playlists créées rien que pour vous. Autant dire que Spotify nous sort le grand jeu.

Autre point sympathique qui va forcément plaire aux abonnés, c'est la petite phrase qui s'actualise en fonction de la journée. Par exemple, si vous lancez Spotify sur votre iPhone le matin, vous aurez "Bonjour", au retour du travail, vous aurez "Bon après-midi" ou "Bonsoir". Un petit détail qui fait toute la différence.



L'objectif principal de cette nouvelle page d'accueil est de rendre l'expérience utilisateur plus rapide, plus confortable et plus pratique. Un point de plus pour Spotify face à la concurrence !

La mise à jour se déploie progressivement, aucune inquiétude si vous ne l'avez pas encore.

