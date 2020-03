Tim Cook recommande à ses employés français de faire du télétravail

Il y a 39 min

Julien Russo

Réagir

Les directives du département de la santé publique de Santa Clara en Californie ont été claires : il faut privilégier au maximum le télétravail dès que c'est possible. Tim Cook a décidé qu'il serait intéressant d'étendre cette recommandation aux employés Apple qui sont dans d'autres pays, principalement en Europe où le Coronavirus ne cesse de se propager.

Une communication interne recommande de rester travaillé chez soi

En France comme dans de nombreux autres pays, l'activité d'Apple ne se limite pas qu'aux Apple Store. En réalité il y a plein de bureaux et tout autre secteur d'activités qui peut être réalisé à distance !

À ces gens, Tim Cook a tenu à envoyer un message (qui a été intercepté par Bloomberg). Ce mémo interne du CEO d'Apple est en réalité une invitation à rester chez soi et de faire son travail à distance via sa connexion internet personnelle. Pour l'instant, Tim Cook émet son autorisation uniquement sur la semaine du 9 au 13 mars. S'il n'y a pas de prolongation après la date butoir, les employés devront retourner à leurs bureaux dans les locaux d'Apple.



Ce mémo interne a été envoyé aux français, italiens, suisses, britanniques, allemands, japonais, sud-coréens ainsi qu'à Seattle et dans le comté de Santa Clara.

À travers le travail à domicile, les employés sont bien sûr invités à faire attention à la confidentialité des documents qui transiteront sur leur appareil personnel.

Le fait de choisir le télétravail pour ses employés est un choix inhabituel pour Apple, mais indispensable en pleine crise du Coronavirus.

En ce qui concerne les employés des Apple Store, eux ne pourront bien évidemment pas faire du télétravail puisqu'il est indispensable d'être physiquement présent. Cependant, la firme californienne aurait assuré dans ce mémo amplifier les nettoyages de ses boutiques pour protéger la clientèle et ses employés.



Les autres mesures prises récemment par Apple concerne également la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre des sessions Today at Apple dans les Apple Store italien.