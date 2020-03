HomeKit sur iOS 14 : Des nouveautés sur l'éclairage, les caméras, l'audio Apple TV...

Il y a 57 min

Julien Russo

Les fuites sur watchOS 7 et iOS 14 s'accumulent et laisse apercevoir les dernières nouveautés que s'apprête à annoncer Apple (si la WWDC 2020 est maintenue). Les améliorations seront aussi nombreuses.



De la nouveauté sur l'éclairage

Dans iOS 13, HomeKit se limitait à des choses qui étaient pourtant logiques. Dans iOS 14, l'application de domotique d'Apple va donner plus de liberté aux utilisateurs. Vous pourrez par exemple ajuster manuellement les couleurs d'une ampoule ou bien de créer une planification visant à allumer votre salon à une heure précise puis de l'éteindre à une heure précise. Apple vous que vous évitiez d'avoir besoin de passer par l'application iOS du constructeur de vos ampoules ! Après tout, HomeKit c'est pour centraliser tous ses appareils connectés.



Autre nouveauté intéressante, c'est la possibilité de programmer la température d'éclairage depuis une planification. Par exemple, à 20h l'éclairage sera au maximum, puis diminuera progressivement à 21h, puis 22h jusqu'à s'éteindre complètement à 23h, l'heure à laquelle vous avez l'habitude de vous coucher !

Un gros changement va également s'opérer en ce qui concerne les caméras que vous enregistrez dans HomeKit. Avec iOS 13, la petite révolution avait un nom : "HomeKit Secure Video". Avec iOS 14, Apple veut aller encore plus loin en intégrant une fonction d'identification des personnes qui sont dans votre logement ou à l'extérieur de chez vous (si vous avez placé la caméra dans votre entrée ou votre jardin).

D'après 9to5mac qui a relayé toutes les fuites, il se pourrait même que l'iPhone vous expédie une notification dès qu'une personne est reconnue. Non, cette idée ne vient pas du gouvernement chinois.

Apple TV + HomePod

L'HomePod est une enceinte merveilleuse avec une qualité audio spectaculaire. Apple le sait et veut vous en faire profiter aussi pour votre expérience avec l'Apple TV. L'intégration est particulièrement bien pensée puisque la firme californienne vous proposerait de connecter les deux produits Apple ensemble. Ce qui permettrait d'obtenir une connexion instantanée via AirPlay 2 entre le HomePod et l'Apple TV dès que cette dernière s'allume. L'autre avantage c'est que vous pourrez contrôler le "play/pause" des contenus que vous regardez avec la fonction "Dis Siri". Et puis parce qu'il n'est pas interdit de rêver, pourquoi pas une commande avec "Dis Siri, allume l'Apple TV".

Cet ajout de fonctionnalité pourrait devenir une stratégie commerciale par la suite, puisqu'on voit bien des packs "Apple TV + HomePod" vendus en Apple Store, ce qui donnerait un petit coup de pouce aux ventes de l'enceinte connectée.