Huawei renonce à présenter son P40 à Paris suite au Coronavirus

L'année 2020 est bien triste dans l'univers high-tech. Les événements censés rassembler des centaines de journalistes et passionnés sont annulés les uns après les autres. La cause ? Elle n'est pas difficile à deviner, le Coronavirus. Dans une période aussi critique, les rassemblements sont interdits dans des endroits confinés.

Huawei annule la présentation du P40

Une décision raisonnable, voici comment on pourrait décrire l'annulation de la présentation du Huawei P40 qui était censé faire salle complète. En pleine période du Coronavirus dans une France particulièrement touchée par le virus venant de Chine, la firme a jugé préférable de renoncer à la présentation de son nouveau smartphone star.

Programmée pour le 26 mars, Huawei devait présenter son nouveau smartphone dans une salle réservée pour ce genre d'évènement, finalement l'entreprise va privilégier une présentation sur internet.

Visiblement, on n'est pas prêt de voir s'arrêter les annulations de conférences dans les jours, semaines et mois à venir. Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution pour stopper la propagation du Coronavirus dans le monde, les regroupements de personnes seront toujours fortement restreints, non recommandés, voire interdits quand la situation atteint un niveau inquiétant.



Huawei en est actuellement à sa deuxième annulation de présentation de nouveaux produits depuis le début de l'année. La firme chinoise avait prévu une conférence au Mobile World Congress en février à Barcelone, malheureusement comme le salon a enchainé les annulations de toutes les entreprises, il n'y a pas eu d'autre choix que d'annuler l'événement annuel.

Huawei a donc présenté le Mate Xs et le Matebook via internet. Une triste annonce pour le lancement de nouveaux modèles.



