Le traqueur AirTag fonctionnera sur pile CR2032

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir

Les futurs accessoires de géolocalisation d'Apple, les AirTags, dévoilent un nouveau détail sur leur fonctionnement. D'après une nouvelle fuite d'un prototype, chaque AirTag fonctionnera grâce à une pile bouton CR2032, comme ce qu'on trouve dans les clés de voitures par exemple.



Nous ne pourrons donc pas les recharger, mais l'autonomie serait d'au moins un an.

Un traqueur Apple Tag comme l’Apple Watch pour bientôt ?

Le traqueur d’objets d’Apple qui est attendu pour être totalement étanche ne seront pas compatibles avec la recharge induction, contrairement aux propos de Macotakara. A moins que des AirTags Pro soient aussi de la partie.



Pour mémoire, les Apple Tags ou AirTags selon les sources, permettront aux clients de localiser des objets - comme des clés, un sac ou autre - via l'application Localiser disponible sur iPhone. Les balises utiliseront les capacités de recherche hors ligne introduites dans le cœur d'iOS 13.2 afin de guider la personne jusqu’à l’objet, et même de manière ultra précise si il a un iPhone 11, la puce U1 usant de la technologie "ultra large bande". L'ensemble devrait même se faire en réalité augmentée.



Par contre, avec la crise sanitaire qui entraine une crise économique, il n'est pas certain qu'Apple commercialise son nouvel accessoire prochainement. En effet, devant faire des choix, la priorité devrait aller aux nouveaux iPhone 9, iPhone 12 et autres iPad Pro. Nous en saurons plus vers juin avec la WWDC 2020 (possiblement annulée) ou en septembre avec l’iPhone 12.