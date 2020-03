E3 2020: Le salon des jeux vidéos annulé lui aussi ?

Il y a 2 heures

William Teixeira

1

L’E3 est l’événement le plus attendu par la communauté des gamers chaque année. Que vous soyez sur mobiles, PC, PlayStation 4 ou Xbox One, le salon qui se passe à Los Angeles risque d’être annulé à cause du Coronavirus.

Encore un événement annulé ?

Pour l’instant il n’y a rien d’officiel, nous sommes qu’au stade des rumeurs. Celles-ci affirment que l’E3 pourrait être annulé à cause de l’épidémie du Coronavirus.

Tous les ans, le salon dure 72 heures et accueille toutes les plus grandes entreprises comme Sony et Microsoft qui en profitent pour faire des annonces de nouveaux jeux, mais aussi des annonces de nouvelles consoles.



Pour l’édition 2020, l’E3 connaîtrait les mêmes conséquences que le Mobile World Congress, c’est à dire des annulations en masse qui provoquerait la perte d’intérêt des visiteurs pour l’événement.

L’autre raison de cette probable annulation c’est la responsabilité des organisateurs. L’événement est contrôlé et géré par Entertainment Software Association, c’est eux qui doivent garantir la sécurité et la tenue de l’événement dans de bonnes conditions.



Malheureusement, cet E3 était probablement l’un des plus importants depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Parce que Sony comptait présenter sa PlayStation 5 et Microsoft communiquer plus d’informations sur sa Xbox qui va sortir en fin d’année.



Source

Télécharger l'app gratuite E3 App