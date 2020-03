MacBook : clavier ciseaux en 2020, processeur ARM et design en 2021

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

2

Informations importantes sur les futurs MacBook Pro et MacBook Air. Ming-Chi Kuo, l’analyste le mieux renseigné du moment, évoque deux changements majeurs à venir.



Si le premier est plus que logique avec la généralisation du clavier ciseaux cette année, le second concerne les processeurs et le design.

Clavier ciseaux sur les MacBook Air et MacBook Pro 14 pouces 2020

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 14 pouces opteront pour le clavier à mécanisme ciseaux dès le deuxième trimestre 2020, soit moins de neuf mois après le MacBook Pro 16 pouces. Ce dernier avait troqué son clavier papillon pour un modèle de conception plus traditionnel mais plus solide. Ce n’est donc pas une surprise.



Par contre, il faut s’attendre à des modèles légèrement plus épais, comme ce fut le cas pour le 16 pouces.

Nouveaux processeurs et nouveau design en 2021

Kuo ne s’arrête pas là et évoque aussi le futur plus lointain des ordinateurs portables d’Apple.



Pour l’analyste. tous les nouveaux modèles auront un processeur ARM d’ici fin 2020 voire début 2021. Apple quittera donc Intel et misera tout sur une puce maison, comme ce qu’elle fait déjà sur iPhone et iPad. Il s’agit d’une confirmation de nombreuses rumeurs autour du changement de cœur des Mac. Apple veut maîtriser la chaîne dans son ensemble, un peu ce qu’elle a récemment fait avec le rachat de la division « puces sans fil » de Intel pour les modems sur ses iPhone.



Mais finalement, le plus intéressant concerne le nouveau design des MacBook. Selon Kuo, Apple changerait le design introduit en 2015 par le « MacBook » d’ici le second ou le troisième trimestre 2021.

Malheureusement, il ne précise rien sur les changements attendus. On sait toutefois qu’Apple aime innover sur la partie ordinateur, en faisant des choix disruptifs comme la suppression de connectique par exemple. Imaginez un MacBook sans port USB-C qui se rechargerait par induction et qui serait capable de s’étendre sur un écran externe simplement via AirPlay ?



