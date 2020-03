Rumeur : Lancement d'un nouveau MacBook Air dès la semaine prochaine

Vous êtes nombreux à l'attendre, une récente rumeur que relaie MacRumors ce soir met de l'huile sur le feu dans l'affaire du fameux MacBook Air 2020. Une source anonyme du média américain (qui a déjà fait ses preuves dans le passé) annonce que la firme de Cupertino annoncerait une nouvelle génération de MacBook Air, dès la semaine prochaine !

Une arrivée imminente

Comme d'habitude, Apple reste silencieux à propos de ce nouveau MacBook Air. Mais heureusement, on en sait plus grâce à une récente rumeur, celle-ci affirme que la firme de Cupertino dévoilerait via un communiqué de presse un nouveau MacBook Air.

Il n'y a pour l'instant que très peu d'information autour de cette indiscrétion.

Si MacRumors prend au sérieux cette information, c'est que cette source a réussi en mars 2019 a dévoilé à l'avance le lancement des nouveaux modèles d'iPad, d'iMac et de nouveaux AirPods avec des détails comme les trois jours consécutifs de communiqué officiel la semaine qui a suivi.

Cette rumeur rejoint ce que nous a dit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo il y a quelques jours, comme quoi qu'il y aurait un lancement de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro au cours du deuxième trimestre de 2020. Avec heureusement des claviers ciseaux !

Le design devrait reprendre celui du MacBook Pro 16 pouces, puisque les bords épais, c'est désormais complètement has-been.