Samsung vend les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra

Comme prévu, c'est aujourd'hui vendredi 13 mars 2020 que Samsung commercialise les nouveaux Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ et Samsung Galaxy S20 Ultra.



Voici un rappel de ce que propose le principal concurrent d'Apple avec trois modèles haut de gamme intéressants. On y liste aussi quelques liens pour acheter au meilleur prix.

Il y a un mois environ, Samsung tenait sa conférence Unpacked 2020 pour annoncer les remplaçants des Galaxy S10, S10e et S10+. Non, le coréen ne les a pas appelé Galaxy S11 mais bien Galaxy S20.



Comme l’année dernière, le nouveau modèle se décline en 3 modèles et à chaque fois en deux variantes : 4G et 5G.

SAMSUNG GALAXY S20 : le moins cher

Le Samsung Galaxy S20 est l'équivalent de l'iPhone 11. Il s'agit du modèle le moins cher et donc du plus petit.



Avec un écran OLED de 6,2 pouces Dynamic Amoled, il affiche les mêmes performances que ses frères avec une dalle 120 Hz, un SoC Exynos 990 cadencé à 2,73 GHz, 8 Go / 12 Go si 5G, une batterie de 4 000 mAh et une charge rapide 25 W.



Coté photo, c'est un triple module qui officie à l'arrière avec des capteurs de 64, 12 et 12 mégapixels. Cela permet de prendre des clichés de nuit, en grand-angle, ultra grand-angle, portrait, et avec un zoom de x3 jusqu’à x30. A l'avant, le poinçon permet d'avoir une caméra selfie de qualité.

SAMSUNG GALAXY S20 PLUS : l'entre-deux

Le Samsung Galaxy S20 Plus affiche le même écran Dynamic Amoled percé au milieu qui se rafraîchit à 120 images par seconde, mais avec une taille de 6,7 pouces. Le reste est identique, sauf la batterie qui grimpe à 4 500 mAh.

De même sur la photo, la triplette est présente au dos, mais ici aidé d’un capteur ToF (Time of Flight) pour améliorer la gestion de la profondeur, notamment en mode portrait. Un modèle qui devrait attirer les photographes en herbe.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA : le nec plus ultra

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est ce qui se fait de mieux chez le coréen avec une dalle de même type mais qui passe à 6,9 pouces. Cela le rend très imposant mais plaisant pour les jeux et les vidéos.



D'office, Samsung lui accord 12 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh pour ne pas perdre en autonomie. En effet, la dalle est plus gourmande et la puce 5G également.



Pour faire la différence et justifier son prix, le S20 Ultra va plus loin au niveau photo. Il est doté d'un capteur principal de 108 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d'un téléobjectif de 48 mégapixels et capteur un ToF (Time of Flight). De plus, il est capable de zoomer 10x sans perte de qualité et numériquement jusqu’à x100.



N'oublions pas non plus la capacité de filmer en 8K.



