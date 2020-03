La startup Humane débauche (encore) chez Apple !

Il y a 3 heures

William Teixeira

Apple adore recruter chez ses concurrents, puisqu’elle peut y trouver des profils ayant beaucoup d’expérience et leur offrir un salaire plus important, pour les convaincre. Cependant, la firme californienne se fait aussi débaucher ses propres employés. Comme c’est le cas avec Rubén Caballero, l’ex-vice président de l’ingénierie.

Après 15 ans d’ancienneté, il quitte Apple

Quitter l’une des plus grandes entreprises du monde pour rejoindre une startup ? Cet employé a osé le faire. Humane est une startup prometteuse, dans le sens où elle travaille sur une des plus grosses évolutions entre l’humain et la machine. Si ce résumé est très vague, c’est voulue puisque Human a aussi la culture du secret, tout comme Apple.

Pendant 15 ans, Rubén Caballero aura été l’un des points essentiels concernant les technologies sans fil de l’iPhone, il a également travaillé sur de nombreuses autres fonctionnalités qu’on utilise sur nos appareils Apple.



Si la startup n’est pas à son premier débauchage chez Apple, c’est principalement parce que Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri (qui sont les fondateurs de Human) sont eux même d’anciens salariés d’Apple. Ils ont travaillé tous les deux sur la conception du tout premier iPad.



Apple pourrait même les racheter au final...