Huawei installera des équipements 5G en France, mais...

En effet, selon nos confrères, la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et le Premier Ministre devraient autoriser le constructeur chinois à équiper la France avec ses équipements 5G. Seule conséquence, les endroits stratégiques devront en être démunis pour des raisons évidentes de sécurité : ainsi, les endroits où circulent des données très sensibles n'auront pas d'équipements provenant de chez Huawei. Une initiative piochée chez nos voisins anglais, puisque le Royaume-Uni a validé une équivalence récemment. Thierry Breton, le commissaire chargé du numérique, demande donc aux opérateurs de sélectionner des partenaires sûrs pour les sites importants, comme les centrales nucléaires et les bases militaires. Source

Cela fait des années que Huawei travaille sur la création d'équipements 5G afin de pouvoir fournir différents pays avec leurs technologies. Hélas, avec les accusations d'espionnage et les différentes histoires entourant le constructeur, ces derniers se voient refuser les autorisations nécessaires pour des partenariats. En France, la question se pose depuis des mois, sans que l'on sache ce qu'il en est réellement : les véritables perdants ne sont autres que les opérateurs français, qui attendent une réponse pour pouvoir peaufiner leurs plans. Mais aujourd'hui, de nouvelles informations ont vu le jour et selon Reuters, le géant chinois aura le droit d'installer ses équipements en France, mais...

