Nubia lance le smartphone Red Magic 5G

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Profitons de ce week-end pour parler du lancement très peu médiatisé : celui du nouveau smartphone de Nubia, le Red Magic 5G, qui semble prendre le chemin des téléphones gaming.



En effet, celui-ci se compose notamment d'un écran AMOLED 144 Hz, fréquence habituellement réservée pour les moniteurs spécialisés dans le jeu vidéo.



Mais, le téléphone possède d'autres composants impressionnants en son intérieur, pour un prix très intéressant.

Nubia présente et commercialise son Red Magic 5G

Récemment, Nubia a levé le voile autour de son nouveau smartphone prometteur, le Red Magic 5G. Avec son écran AMOLED de 6,65 pouces (Full HD+) avec taux de rafraîchissement de 144 Hz, son système de vibration 4D, sa puce Qualcomm Snapdragon 865 couplée à 8, 12, ou 16 Go de RAM LPDDR5, sa batterie de 4 500 mAh (compatible recharge rapide 55W), le téléphone a tout d'un grand.



Une création qui se destine aux joueurs, avec des touches physiques présentes sur les tranches et des performances impressionnantes. Du côté de la photographie, on retrouve un triple capteur arrière composé d’un module principal de 64 MP Sony IMX686, d’un ultra grand-angle de 8 MP et d'un capteur macro de 2 MP.



Le Red Magic 5G sera lancé le 19 mars au prix de 3 799 yuans (485€) en 8/128 Go et fera son arrivée en Europe le mois prochain. Le tout sous Android 10.