Call of Duty Mobile : la célèbre carte Meltdown arrive !

Une nouvelle mise à jour s'apprête à faire son arrivée au sein du jeu Call of Duty®: Mobile (v1.0.10, 1,8 Go, iOS 9.0) : les développeurs seraient sur le point d'intégrer une célèbre carte que les joueurs connaissent bien.



En effet, la map Meltdown, tirée de l'opus Black Ops, serait donc jouable très prochainement au sein du FPS mobile, qui continue de cartonner sur l'App Store et le Play Store.



Car oui, à la mi-janvier, le jeu aurait été téléchargé plus de 180 millions de fois...

Si vous êtes joueur Call of Duty sur consoles ou PC, vous devez certainement déjà connaître la map Meltdown, très populaire parmi les nombreux fans de la franchise.



Cette dernière nous emmène dans et autour d'une centrale électrique spacieuse, avec pas mal d'espace, obligeant d'être stratégique pour remporter la victoire.

🤔Look familiar?

😏 that's because... it is!

Get ready for a NEW classic Call of Duty map, Meltdown!

Coming soon to #CODMobile! pic.twitter.com/0oibSm7rR4