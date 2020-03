Hay Day Pop : le nouveau jeu de Supercell en bêta

Petite surprise ce matin sur l'App Store, avec le lancement en bêta du nouveau jeu de Supercell, studio rendu célèbre par Clash of Clans ou encore Clash Royale.



Peu de gens le savent, mais avant de connaître le succès qu'on lui connait, un autre jeu des développeurs faisait parler de lui : Hay Day. Dans ce dernier, nous avions la lourde tâche de prendre la tête d'une ferme et de la gérer dans une simulation économique.



Avec leur nouvel opus, les développeurs veulent à nouveau mettre en avant cet univers : en effet, Hay Day Pop reprend le principe du monde de la ferme, dans un concept différent.

Hay Day Pop en soft-launch dans plusieurs pays

Pour ce nouveau jeu, les développeurs de Supercell ont fait le choix d'opter pour un match-3 où vous accomplirez des défis et récolterez des récompenses intéressantes à utiliser pour créer votre propre ferme.

Tous les aspects du match-3 y seront présents : boosters, aspect social et possibilité de récolter des étoiles en fonction de votre score. Reste désormais à connaître le retour des joueurs qui semblent mitigés pour le moment...



Pour rappel, Supercell n'avait pas hésité à annuler son dernier jeu, Rush Wars, à cause du côté répétitif. Hay Day Pop est disponible en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Finlande.

