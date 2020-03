One Piece Bon! Bon! Journey!! : le jeu disponible sur iOS et Android

Guillaume Gabriel

Durant le mois de février, nous apprenions que Bandai Namco avait travaillé sur un nouveau jeu se basant sur l'univers de l'un des pirates les plus célèbres : Luffy.



Avec une sortie prévue courant 2020, nous ne nous attendions pas à voir le jeu débarquer un mois plus tard, et pourtant : ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! (v1.1.0, 166 Mo, iOS 10.0) est disponible au téléchargement sur iOS et Android.



Ce dernier prendra la forme d'un match-3 qui donne lieu à des combats entre les différents personnages de la série.

ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! disponible au téléchargement

Les personnages de ONE PIECE débarquent sous forme de « Bonbons » et deviennent des pièces de puzzle !



Vous l'aurez compris, les personnages les plus connus de One Piece prennent la direction d'un jeu à la Candy Crush, avec des éléments typiques provenant de la série.



Le but ? Venir à bout des niveaux pour mettre la main sur des trésors et ainsi pouvoir décorer votre île comme bon vous semble ! Une série de bonus est à récupérer dès la connexion, pour célébrer le lancement :

Un Chopper deux étoiles

2100 Perles de l'arc-en-ciel

4 Escargophones

1 Pièce Arc-en-ciel

1 Pièce Bombe

4 Pièces Flèche

23 000 baies

100 Jetons Déco

