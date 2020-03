Rumeur : Un iPhone 12 avec un écran sans bord de 5,4"

Il y a 3 heures

Julien Russo

3

Une rumeur sur l'iPhone 12 commence à faire du bruit. Selon un rapport de Digitimes, Apple aurait prévu de proposer dès la rentrée un iPhone 12 de 5,4" avec un écran OLED fourni par le chinois BOE (le nouveau fournisseur en plus de Samsung et LG). Pour se faire, la firme chinoise se serait associée au fabricant d'écrans tactiles General interface Solutions pour répondre à la demande d'Apple.

4 modèles d'iPhone 12 différents

Pour la première fois, Apple sortira 4 nouveaux iPhone en simultané. La firme de Cupertino serait en train de préparer ses plans pour annoncer deux iPhone 12 de 6,1 pouces, un grand modèle "Pro Max" de 6,7 pouces et un petit modèle de 5,4 pouces.

Pourquoi faire cela ? Pour répondre à la demande de ceux qui aiment les grands écrans, ceux qui privilégient les petits écrans et ceux qui veulent le "juste milieu".

Il est à noter que le modèle de 5,4 pouces sera le premier iPhone avec un écran sans bord aussi petit. À titre de comparaison, l'iPhone 11 Pro propose une taille d'écran de 5,8 pouces.

Les quatre modèles d'iPhone 12 devraient tous être avec un modem 5G et un écran OLED (fini l'écran LCD que plus personne ne veut).

Un changement de design

L'arrivée de l'iPhone 12 serait aussi l'occasion de changer un peu ce design qui n'a pas vraiment bougé depuis l'iPhone X, on pourrait même dire qu'on s'en lasse un peu. Apple intégrerait un cadre métallique à bords plats, un peu comme ce qu'on a déjà avec l'iPad Pro ou l'iPhone 4.

Une autre rumeur est apparue aussi aujourd'hui, celle de l'ajout d'un capteur photo 3D pour aider l'iPhone 12 dans la réalité augmentée.