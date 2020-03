Bons plans iOS : Hyperforma, Draw Every Day, Altos Odyssey

Il y a 45 min

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 10 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Hyperforma, Draw Every Day, Altos Odyssey. L'occasion d'économiser 65,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Draw Every Day (App, iPhone / iPad, v2.5.0, 23 Mo, iOS 12.0, Sam Bleckley) passe de 5,49 € à gratuit.



Draw Every Day vous encouragera à devenir un meilleur artiste à travers des défis quotidiens. Au début de chaque journée, vous recevrez une toile vierge et une invite.



Vous pouvez choisir entre une invite abstraite ou concrète, mais dans tous les cas, vous devrez terminer ce que vous avez commencé dans les 24 heures. Le lendemain, votre dessin sera figé dans le temps et une nouvelle toile vierge vous sera présentée.



L'application comprend six outils de dessin hautement ajustés, cinq couleurs d'encre, des interfaces pour gauchers et droitiers, plusieurs types de papier teinté et la possibilité de visualiser vos progrès via un calendrier. Télécharger l'app gratuite Draw Every Day





JEUX GRATUITS iOS :

Vikings: an Archers Journey (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.2, 255 Mo, iOS 8.0, Pinpin Team) passe de 2,29 € à gratuit.



Découvrez la merveilleuse histoire de Nott, une valkyrie a très fort caractère : cette dernière a malheureusement déclenché la fureur des divinités vikings qui décident alors d'enfermer son chien Oder dans le royaume des morts.



À vous d'aller le rechercher dans une Odyssée rocambolesque qui plaira aux amateurs de jeux d'aventure.



Les + : Le scénario

C'est très beau Télécharger le jeu gratuit Vikings: an Archers Journey





Prune (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.3, 115 Mo, iOS 8.0, Joel McDonald LLC) passe de 4,49 € à gratuit.



Prune est une lettre d'amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D'un toucher de doigt, faites pousser et taillez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d'un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée intriguante !



Un des plus élégants jeux de l'App Store.



Les + : Visuellement unique

Plus qu'un jeu, une expérience Télécharger le jeu gratuit Prune





Panmorphia (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.2.0, 140 Mo, iOS 6.0, LKMAD) passe de 3,49 € à gratuit.



Selon la légende, chaque génération voit un nouveau-né, un gardien, lié au royaume de Panmorphia et ses éléments.



Ces gardiens ont le pouvoir de manier ces éléments pour se transformer en animaux les représentant.



En utilisant l'amulette ils peuvent combiner les quatre éléments pour voyager au travers l'éther. Ils sont appelés à l'aide en temps de besoin.



Les + : Un beau jeu d'aventure Télécharger le jeu gratuit Panmorphia





Solitaere (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v3.0.3, 31 Mo, iOS 9.0, aeliox) passe de 2,29 € à gratuit.



Avouez qu'il n'y a rien de mieux qu'un solitaire pour passer le temps : vous avez quelques minutes devant vous ? Lancez votre partie et mettez pause pour y revenir plus tard



Avec Solitaere, retrouver tout le plaisir du Solitaire dans une interface minimaliste !



Les points + : Support du 3D Touch

C'est minimaliste et beau Télécharger le jeu gratuit Solitaere





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie

Le jeu de défense le plus addictif au monde est de retour. Bienvenue dans Kingdom Rush: Frontiers !



Plus grand et plus méchant qu'avant, Kingdom Rush: Frontiers sublime le gameplay frénétique et adorable qui a fait du titre original un succès maintes fois récompensé. Commande tes troupes dans une (més)aventure épique et défends des terres exotiques contre les dragons, les plantes mangeuses d'homme et les horribles habitants du monde souterrain. Découvre de nouveaux niveaux, héros et tours et encore plus d'objets bonus pour t'aider à réduire tes ennemis en bouillie. (Ne t'en fais pas, on a aussi gardé tout ce qu'il y avait de bien dans le jeu précédent. C'est un classique maintenant.)



Kingdom Rush: Frontiers a un contenu tellement énorme, c'est une explosion de joie p...

Mise à jour : - Corrections de bugs et améliorations Le jeu de défense le plus addictif au monde est de retour. Bienvenue dans Kingdom Rush: Frontiers !Plus grand et plus méchant qu'avant, Kingdom Rush: Frontiers sublime le gameplay frénétique et adorable qui a fait du titre original un succès maintes fois récompensé. Commande tes troupes dans une (més)aventure épique et défends des terres exotiques contre les dragons, les plantes mangeuses d'homme et les horribles habitants du monde souterrain. Découvre de nouveaux niveaux, héros et tours et encore plus d'objets bonus pour t'aider à réduire tes ennemis en bouillie. (Ne t'en fais pas, on a aussi gardé tout ce qu'il y avait de bien dans le jeu précédent. C'est un classique maintenant.)Kingdom Rush: Frontiers a un contenu tellement énorme, c'est une explosion de joie p...- Corrections de bugs et améliorations Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Frontiers





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à gratuit.



Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger le jeu gratuit Kingdom Rush Origins





Introduction aux Lettres (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v3.1.1, 39 Mo, iOS 8.0, Higher Ground Education Inc) passe de 5,49 € à gratuit.



Notamment mise en avant par Apple dans certaines de ses publicités, cette application en anglais propose de nombreux exercices pour permettre aux plus petits de se familiariser avec les bases du langage.



Les + : La méthode inventée par l'Italienne Maria Montessori a déjà fait ses preuves à travers le monde

Un design réussi Télécharger le jeu gratuit Introduction aux Lettres





Peppa Pig™: La Fête de Peppa (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.3.3, 259 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit.



Peppa et ses amis organisent une fête d’anniversaire et ils veulent que tu les rejoignes! Les fans de la série de télé adoreront cette application sur le thème de la fête, qui encourage les enfants d’âge préscolaire à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants, mettant en scène ces personnages adorés, de la musique et des effets sonores.



Les + : 5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig™: La Fête de Peppa





Altos Adventure (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.6.4, 131 Mo, iOS 9.0, Snowman) passe de 5,49 € à gratuit.



Rejoignez Alto et ses amis qui se lancent dans une aventure sans fin sur un snowboard et voyagez à travers différents environnements. La météo dynamique permet de mettre en valeur le level design, tout comme la musique, spécifiquement écrite pour ce titre.



En chemin, vous sauverez des lamas, skierez sur des toits et sauterez par-dessus des gouffres. S'il rappelle furieusement Ski Safari, la réalisation graphique et le rythme sont différents. C'est d'ailleurs un très beau jeu qui vous fera passer de longues heures à tenter d'atteindre la perfection. Télécharger le jeu gratuit Altos Adventure





Altos Odyssey (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 138 Mo, iOS 9.0, Snowman) passe de 5,49 € à gratuit.



C'est le retour du surfeur tout-terrain qui a cartonné sur App Store et qui revient encore plus beau et plus passionnant.



Premium, l'opus numéro deux est évidemment jouable sur iPhone et iPad, ainsi que l'Apple TV. La neige et les montagnes laissent place au sable et aux dunes afin de renouveler la palette graphique et les mécaniques de jeu. Au total, les joueurs vont pouvoir relever jusqu'à 180 défis dans l'espoir de débloquer les six personnages aux caractéristiques spécifiques.



Si les nouveautés dans le gameplay ne sautent pas aux yeux pour les amateurs du premier volet, on sent tout le soin apporté à l'ambiance, au gameplay (merci les nouveaux perso) et aux animations. Les développeurs ont ajouté un mode zen pour jouer sans pression.



Télécharger le jeu gratuit Altos Odyssey





PROMOS iOS :

Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique Télécharger Reigns à 1,09 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,99 €.



La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.PRIXBest Mobile Game (Casual Connect London 2018)Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...Dans cette version :- Correctifs mineurs de bugs.Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 2,99 €





Reigns: Game of Thrones (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.15, 215 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Reigns: Game of Thrones est l'héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d'autres.



Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.



Les + : Le célèbre jeu de cartes combiné à la célèbre série télévisée Télécharger Reigns: Game of Thrones à 2,29 €