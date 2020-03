Hearthstone : lancement de l’année du Phénix le 7 avril

Guillaume Gabriel

Nouvelle grosse mise à prévoir du côté du célèbre jeu de cartes Hearthstone (v16.6.43246, 1,9 Go, iOS 9.0) avec l'arrivée prochaine d'une extension portant le nom de Cendres de l’Outreterre. Cette dernière marque le passage à la nouvelle année, celle du Phénix !



Au programme, une nouvelle classe portant le nom de chasseur de démons, mais également de 135 nouvelles cartes et de nouveaux changements dans les matchs.



Si l'update arrive le 7 avril prochain, il est d'ores et déjà possible pour les joueurs de préacheter l’extension avec quelques bonus à la clé.

Hearthstone prépare le lancement de la nouvelle année

Pour le lancement de l'année du Phénix, les développeurs de Hearthstone préparent le lancement de la première extension liée à cette dernière. En effet, le 7 avril prochain, les joueurs pourront découvrir Les Cendres de l’Outreterre et ses changements monumentaux pour le célèbre jeu de cartes.



La première nouveauté n'est autre que l'arrivée d'une nouvelle classe, la première ajoutée depuis la sortie du jeu.

Tous les joueurs recevront gratuitement la classe du chasseur de démons et son héros, Illidan Hurlorage, ainsi que 30 cartes "spécialement imaginées pour celui-ci.

L'extension Les Cendres de l’Outreterre emportera 135 cartes à collectionner qui bouleverseront Hearthstone avec "des mécaniques encore jamais vues".



Car oui, les parties classées vont bénéficier d’améliorations conséquentes avec "un système d’association amélioré et un système de progression amusant rempli de récompenses géniales".

Pour retrouver toutes les nouveautés de cette mise à jour, je vous propose de consulter le blog officiel.



Il est d'ores et déjà possible de préacheter le méga-pack des Cendres de l’Outreterre pour 79,99 €. Ce dernier contient 90 paquets de cartes des Cendres de l’Outreterre, une carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre, le héros chaman Dame Vashj, le dos de carte Serpentine, quatre entrées d’arène, ainsi que des bonus pour le mode Champs de bataille de L’Envol des Dragons,



Pour 49,99 €, les joueurs pourront s’offrir le pack de pré-achat, qui contient 55 paquets de cartes des Cendres de l’Outreterre, une carte légendaire dorée aléatoire des Cendres de l’Outreterre et le dos de carte Serpentine.

