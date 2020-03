TSMC sur le point de construire une usine aux États-Unis (grâce à Trump)

Il y a 4 heures

Julien Russo

TSMC c'est l'un des plus grands fabricants de processeurs au monde, c'est aussi un fidèle fournisseur d'Apple. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis maintenant plusieurs années pour les puces Ax des iPhone. On vient d'apprendre par le média Nikkei Asian Review que Donald Trump aurait insisté auprès de TSMC pour l'ouverture d'une usine aux États-Unis. Probablement pour finir son mandat sur une bonne note !

Bientôt du made in America pour les processeurs d'iPhone ?

Même si le monde est en pleine pandémie Covid-19, Donald Trump n'arrête jamais les négociations et le business. On vient d'apprendre récemment que le président des États-Unis aurait de bonnes relations avec l'entreprise TSMC, au point que le dirigeant et le président discuteraient souvent de business.

Sans surprise, la dernière rumeur autour de TSMC concerne une pression qu'exercerait Trump pour que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company investisse dans une usine sur le sol américain. L'entreprise taïwanaise aurait reçu une recommandation de faire l'annonce officielle de l'accord avant le 3 novembre 2020 (date de la cinquante-neuvième élection présidentielle américaine).

Cette initiative de Donald Trump s'inscrit dans sa promesse de créer encore et encore de nouveaux jobs, comme il s'y était engagé lors de la campagne présidentielle.

Qu'en pense TSMC ?

Produire aux États-Unis au lieu de la Chine, l'Inde ou en Taïwan n'est clairement pas intéressant financièrement. Comme les salaires ne sont pas les mêmes, la marge de bénéfice est nettement moins importante pour une production made in America. D'après les dernières nouvelles, TSMC aurait accepté la proposition de Donald Trump, on imagine quand même que derrière il doit y avoir des avantages fiscaux et des aides financières pour motiver la firme taïwanaise.



Les rumeurs affirment que l'usine se concentrerait principalement sur les nouvelles puces avec un processus de gravure de 2nm. Ce détail est très important puisqu'à l'heure actuelle TSMC ne maitrise pas les processeurs gravés en 2nm. D'après des estimations, les premiers processeurs de ce type devraient arriver vers 2024, voire 2025 au maximum.

Cet accord serait donc sur le long terme et l'ouverture de l'usine ne se ferait pas cette année, ni l'année prochaine et ni l'année suivante, on verra si TSMC maintient son accord avec Donald Trump, même si celui-ci n'est pas réélu. D'ici là, il faut déjà que TSMC officialise cette rumeur.