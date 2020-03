Les fonds d'écran du nouvel iPad Pro 2020

Il y a 3 heures

Alban Martin

Ce jeudi, rien que pour vous, 4 fonds d'écran dénichés sur le nouvel iPad Pro 2020 pour tous les iPhone, iPod et iPad. Vous trouverez d'abord les wallpapers colorés et abstraits pour smartphones puis ceux pour tablettes.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 11 / 11 Pro / XS Max / X / 8 / Plus :









Wallpapers iPad Pro / iPad Mini / iPad :









Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ? Le tout nouvel iPad Pro 2020 arrive la semaine prochaine en boutique avec iOS 13.4 et de nouveaux fonds d'écran que vous pouvez déjà utiliser sur vos iPhone 11, iPhone 11 pro, iPad Pro 2018 et autre iPad Air ou iPad Mini par exemple.



Pour ceux qui veulent retrouver tous les fonds d'écran officiels d'Apple, c'est par ici pour iOS / iPadOS et ici pour macOS.