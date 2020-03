MacBook Air 2020 : Les précommandes sont ouvertes sur Amazon

Les MacBook Air seront expédiés et vendus par Amazon qui achète les stocks pour en faire des réserves dans ses entrepôts. Il n'y a pas de détail sur le délai de livraison, mais normalement il devrait être livré assez rapidement. Sur l'Apple Store en ligne, la firme de Cupertino estime la livraison entre le 7 et le 16 avril .

Pour répondre à la question, commander sur Amazon est plus intéressant que sur l'Apple Store en ligne, uniquement si vous êtes abonné Prime . Tous les MacBook Air mis à disposition en précommande ont tous la livraison en 1 jour ouvré (voir le soir si vous êtes éligible dans la zone où vous habitez). C'est une vitesse de livraison que vous n'avez pas sur l'Apple Store en ligne. Sur Amazon, la firme de Cupertino a fait le choix de ne proposer que la configuration avec le processeur Core i3 bicoeur à 1,1 GHz . Si vous êtes intéressé par le MacBook Air avec le processeur Core i5 quadricoeur à 1,1 GHz il faudra passer commande sur l'Apple Store en ligne .

Aussitôt annoncé, aussitôt disponible à la précommande. Apple propose ses nouveaux MacBook Air via son partenaire Amazon. La précommande dévoile une parution de l'article à partir du 25 mars 2020.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.