Apple Arcade : Spyder est le nouveau jeu de la semaine

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Spyder est le nouveau jeu Apple Arcade ! Comme chaque semaine ou presque, Apple propose un nouveau titre pour les abonnés au service de jeux vidéo en illimité à 4,99€ par mois.



Il s'agit d'un jeu d'espionnage original signé Sumo Digital, le studio derrière des titres populaires comme Team Sonic Racing, Crackdown 3 et Little Big Planet 3.

Spyder : l'agent secret pas comme les autres

Spyder vous propose de prendre le contrôle de l'Agent 8, une araignée cybernétique qui a du pain sur la planche. Une allégorie de 007 mais version arachnide.



Malgré votre taille incroyablement petite, vous êtes une vraie force de la nature sur qui on peut compter, surtout face à l'organisation maléfique connue sous le nom de S.I.N.



Vos créateurs vous ont équipé d'un formidable arsenal de gadgets et gadgets rétro-futuristes. Ceux-ci peuvent être utilisés pour traverser les environnements du jeu, échapper au danger et, espérons-le, sauver le monde. Le gameplay est varié avec de l'infiltration, du piratage, des coupures réseaux, des vannes à ouvrir, des murs à escalader, et bien plus encore.



Un mélange sympathique entre puzzle et action qui vous emmènera dans une aventure palpitante dans des lieux exotiques aux quatre coins du monde.



Le nouveau jeu de Sumo Digital est disponible exclusivement sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Spyder