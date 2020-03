Sagrada : le jeu de société arrive le 31 mars sur iOS

Guillaume Gabriel

Vous connaissez certainement la Sagrada Familia ? Sublime cathédrale imaginée par Gaudi, toujours en construction des années et des années après sa mort.



Il faut savoir que cette dernière inspire, notamment grâce à ses magnifiques vitraux qui l'entourent et qui, une fois à l'intérieur de l'édifice, diffusent de nombreuses couleurs.



Un jeu de société s'inspire de cela, sorti en 2018 par Adrian Adamescu et Daryl Andrews, et prend la direction du digital puisqu'il sortira le 31 mars sur iOS, Android et desktop.

Sagrada : jetez les dés pour créer un vitrail

Sagrada, c'est son nom, va officiellement voir le jour sur iOS, Android et Steam : c'est Dire Wolf Digital qui est à la tête de cette adaptation du jeu de plateau édité par Floodgate Games.



Il faut dire que le jeu est en accès anticipé depuis quelques semaines, permettant aux développeurs de récolter des premiers retours et de corriger le tir (et des bugs).

Vous êtes un artiste en concurrence avec d’autres artistes pour créer le plus beau vitrail de la Sagrada Familia ! Vos pièces de verre sont représentées par des dés, qui ont une couleur et une nuance - indiquées par les valeurs sur les dés (plus la valeur est faible, plus la nuance est claire).

À chaque tour, les joueurs se relaient à partir d’un pool de dés et placent ces dés sur leur fenêtre.

Les joueurs doivent les placer dans les limites de couleur et d’ombre sur leur carte de fenêtre sans ne jamais avoir des dés adjacents de la même couleur ou valeur.

Sagrada permettra de jouer contre l'IA, mais également d'accéder à un mode multijoueur !