AirPower : le tapis de recharge bientôt de retour ?

Il y a 23 min

Medhi Naitmazi

Abandonné il y a un an, le tapis de recharge AirPower d’Apple refait parler de lui.



En effet, nous avons eu vent, depuis cet accident de parcours, de plusieurs indices concernant un nouveau modèle à venir. Après des brevets et des rumeurs émanants d’analystes, voici une nouvelle information à propos de l’accessoire.

Un nouveau AirPower mini en approche ?

C'est le 29 mars 2019 qu'Apple annonçait l'abandon de son projet AirPower. Dan Riccio, employé de la firme, expliquait pourtant qu’Apple continuait de croire que l’avenir était sans fil et s’engageait à poursuivre l’expérience.



Un mince espoir que vient de nous redonner Jon Prosser, un YouTubeur bien renseigné sur le monde Google, et qui a également quelques infos sur Apple.

Selon lui, Apple a bel et bien relancé le projet d’un chargeur sans fil multi appareils, sans pour autant savoir à quel stade nous en sommes. Les ingénieurs de la pomme sont toujours en train de revoir la conception des bobines pour dissiper la chaleur plus efficacement. Il assure qu’Apple a un prototype. Cela confirme donc les dires de Kuo, l’analyste qui annonçait même qu’il s’agissait d’un AirPower mini et qu’il arriverait en 2020.



Pour la petite histoire, Apple avait présenté le AirPower en septembre 2017, aux côtés de la iPhone X. Le tapis pouvait alors recharger un iPhone, une Apple Watch et des AirPods.

Vous y croyez au retour du AirPower ? Si oui, à quel prix seriez-vous prêt à l’acheter ? Apple aurait du le vendre 149€ selon nos informations...