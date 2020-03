Canal+ informe les clients sur ses offres Disney+

Guillaume Gabriel

Au début de ce "confinement" mis en place par l'État français pour faire face à la pandémie du coronavirus, Canal+ avait fait fort en proposant sa chaîne phare gratuitement pour tous. Hélas, ils ont dû faire marche arrière à cause des plaintes de ses concurrents auprès du CSA, pour le grand désarroi de nous autres.



Les dirigeants continuent tout de même leurs communications positives et parlent aujourd'hui des futures offres à venir avec Disney+, le nouveau service de streaming qui, on le rappelle, a été repoussé à début avril.

Canal+ parle des offres à venir de Disney+

Pour rappel, les responsables de Disney+ ont annoncé que les abonnés du service auront le droit à un an de gratuité au service de streaming. Mais, ce qui nous intéresse, c'est les offres pour les non-abonnés, qui viennent d'être publiées :

Abonnement Canal+ et Disney+ à 19.90 euros par mois pendant deux ans. Attention tout de même, c'est une offre limitée jusqu'au 03 juin 2020.

Pack Famille+ (Canal+, Disney+, Disney Junior, Disney Channel et 60 chaînes jeunesse) à 29.90 euros par mois.

par mois. Pack Ciné Séries (Netflix, Disney+, OCS, Canal+ séries, des milliers de films et séries...) à 36.90 euros par mois.

par mois. Pack+ de Canal+ à 24.90 euros par mois.

Offre Intégrale+ (Netflix, Disney+ et toutes les chaînes des bouquets Canal) à 89.90 euros pendant deux ans.

Alors, pensez-vous prendre l'une des offres de Canal+ ?