Snake Core : le jeu est de sortie sur l'App Store !

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Ça y est, l'excellent Snake Core est officiellement sorti sur l'App Store ! Nous vous en parlions précédemment dans un article, sans savoir exactement à quelle date il sortirait.



Orangepixel, le studio qui donne vie au projet, s'est servi du concept célèbre de Snake, sur Nokia 3310 : dans le jeu, on guide une troupe de soldats en file indienne qui grandit au fur et à mesure des recrues. Votre but ? Faire face à une invasion extraterrestre dans différents modes de jeu, avec une carte multi-itinéraires qui permet au joueur de décider de son propre itinéraire.

Snake Core envahit l'App Store, à vos téléchargements !

Snake Core est un jeu d'arcade combinant les mécaniques de jeu du célèbre Snake mais en tordant et transformant la variation en une guerre inter-galactique.

Ainsi, il vous faudra commander une armée face à une invasion extraterrestre avec des bombes et des armes spéciales, tout en protégeant des endroits clés. Plus vous irez loin dans l'aventure, plus vous pourrez améliorer vos soldats et vos équipements !



Snake Core est disponible au téléchargement à 3,49€ pour iOS 7 minimum. Une large compatibilité !

