Huawei : Les smartphones ne se vendent plus comme avant (Apple 2nd fabricant mondial)

Il y a 59 min

William Teixeira

Réagir

Avec le Covid-19 et la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on peut dire que les entreprises chinoises ont vécu et continuent de vivre un véritable cauchemar, même si cela aura pris du temps à se voir dans les chiffres de Huawei, la firme chinoise dégringole complètement sur le marché des smartphones.

Jamais Huawei aura déçu les investisseurs comme aujourd'hui

C'est à travers une analyse de Strategy Analytics qu'on peut avoir un aperçu des ventes de smartphones d'octobre 2019 à février 2020, ainsi que sur la totalité de l'année dernière.

Comme d'habitude, c'est Samsung qui est le numéro un des ventes dans le monde. La firme sud-coréenne conserve la première place depuis maintenant plusieurs années, en partie grâce à sa gamme de smartphones plus élargie et avec plus de choix que celle de certains de ses concurrents.

Du côté d'Apple, le mois de novembre et de décembre aura particulièrement été bénéfique pour les ventes d'iPhone, puisque la firme de Cupertino a réussi à passer devant Samsung à deux reprises, même si au mois de novembre c'était vraiment limite.

Ce qui est le plus choquant dans ce rapport d'analyse c'est la chute de Huawei qui était classé juste derrière Apple et qui s'est fait doubler par son principal concurrent Xiaomi. Après une année très performante (240,5 millions de smartphones pour Huawei en 2019), la marque chinoise commence l'année 2020 avec difficultés. Elle est brutalement passée de 12,2 millions à 5,5 millions de ventes.

La raison principale est le Covid-19 qui a paralysé le marché des smartphones en Chine à cause du confinement à domicile. Pour Huawei, son pays d'origine est l'un des plus importants dans son chiffre d'affaires, puisque c'est ici où la firme réalise la majorité de ses ventes.



Pourtant, Xiaomi qui a les mêmes difficultés que Huawei (concerné par le virus et les sanctions de la guerre commerciale entre la Chine et les USA) s'en sort légèrement mieux.

Le mois de février aura aussi été compliqué pour Apple qui est passé de 16 millions d'iPhone vendus à 10,2 millions. Une chute qui va se ressentir dans les prochains résultats financiers du groupe.