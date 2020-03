Missile Command: Recharged est de sortie sur iOS

Vous l’aurez compris, il s’agit d’une vision moderne du classique d'arcade pour gérer dignement le 40ème anniversaire du jeu d'Atari. Si vous avez joué à Pac Man Championship Edition et Space Invaders Extreme, vous reconnaîtrez le style graphique qui est loin d’être déplaisant. Pour se démarquer, les développeurs ont ajouté de nouveaux power-ups, une partie amélioration de son arsenal et un mode en réalité augmentée. Le tout est toujours sur le même rythme effréné mais en mode freemium. Un in-app permet de se passer de la publicité. Missile Command: Recharged plaira aux nostalgiques du jeu original ou de ses nombreuses itérations, ainsi qu'à toute une nouvelle génération de joueurs mobiles qui recherchent le plaisir immédiat d'un bon jeu d'arcade rythmé. Si vous cherchiez encore un jeu supplémentaire en ce jour de nos sorties jeux pour iPhone , vous voilà servis !

Missile Command: Recharged avait promis d’arriver prochainement sur App Store, voici qu’il débarque 40 ans après ses premiers pas sur bornes d’arcade. Signé Atari, comme le titre original, Missile Command Recharges troque le noir et blanc pour des couleurs néons, tout en respectant l’esprit d’antan. Il faut toujours défendre les villes attaques par des missiles balistiques.

