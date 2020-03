Les Apple Glasses seraient capables de s'adapter à l'utilisateur

Il y a 1 heure

Julien Russo

Même en période de confinement les équipes d'Apple travaillent dur aux développements des lunettes et du casque en réalité augmentée. Même si ce n'est plus un secret pour personne, on en apprend beaucoup chaque semaine grâce aux nombreux brevets que dépose la firme californienne pour protéger ses avancées.

Des Apple Glasses qui s'adaptent à votre vue

Est-ce à l'utilisateur de s'adapter au produit ou au produit de s'adapter à l'utilisateur ? Chez Apple, la réponse à cette question est clairement la deuxième solution. Dans la philosophie de l'entreprise, chaque client doit être à l'aise avec le produit qu'il achète, plus il le sera, plus il y aura des chances qu'il soit satisfait.

Les Apple Glasses sont un enjeu phénoménal, puisque ça pourrait enfin être la nouveauté révolutionnaire qu'on attend depuis plusieurs années. Il n'y a pas le droit à l'erreur.



Plus Apple avance dans le projet, plus elle dépose des brevets. Le rythme est intense et ça se ressent. Dernièrement, la firme a déposé un nouveau brevet qui aborde la capacité de s'adapter à la morphologie et à la vue des utilisateurs. Comme une rumeur l'a révélée il y a quelques jours, Apple souhaite que chaque utilisateur d'Apple Glasses les porte toute la journée. Pour cela, il faut qu'elles soient confortables, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées à porter des lunettes.

Le brevet est très technique et minutieusement décrit. Pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs, Apple prévoit un élément de lentille semi-rigide associé à un composant rempli d'un fluide. Le brevet révèle que "l'élément de lentille semi-rigide peut devenir rigide le long d'un premier axe lorsque celui-ci est incurvé le long d'un deuxième axe perpendiculaire au premier axe".



Plusieurs rumeurs sont très actives autour de ce futur produit très attendu. Récemment Digitimes a expliqué que le projet avance bien et que tout serait prêt pour une commercialisation d'ici 2022 en espérant que la crise sanitaire que vit actuellement le monde ne ralentisse pas Apple.

Un récent brevet avait dévoilé aussi une paire de lunettes capable de se connecter en Bluetooth à votre iPhone avec des capteurs qui s'occuperaient de recueillir des informations sur l'environnement de l'utilisateur.



