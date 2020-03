Huawei choisit un moteur de recherche français à la place de Google

Il y a 3 heures

William Teixeira

Guerre commerciale oblige, Huawei n'a plus le droit d'utiliser les services d'entreprises américaines. Un coup dur quand on sait que tous les services Google étaient installés sur les smartphones de la marque chinoise. C'est lors de la présentation du Huawei P40 que la firme a annoncé qu'un nouveau moteur de recherche arrivait dans l'interface, mais aussi sur le navigateur web.

Welcome Qwant !

C'est désormais officiel. Après le partenariat avec TomTom pour remplacer Google Maps, c'est désormais avec Qwant que Huawei s'associe. La firme chinoise a sélectionné le moteur de recherche français parce que c'était celui qui répondait le plus à ses critères pour remplacer l'incontournable Google.

Pour tous les nouveaux clients de Huawei P40 dans certains pays, Qwant sera le moteur de recherche par défaut. Vous ne verrez donc plus le "G" coloré de Google, mais bien le "Q" de Qwant à la place.

Cette décision concerne uniquement l'Allemagne, la France et l'Italie.



Il y a plusieurs avantages à utiliser Qwant. À commencer par le respect de la navigation privée, il n'y a pas de traçage ni de filtrage de contenu que vous recherchez.

Le moteur de recherche français a également des atouts en ce qui concerne la rapidité d'exécution, il y a en coulisse un important investissement dans les serveurs pour répondre à cette exigence. Ce qui permet à la firme d'avoir la même vitesse que Google dans une recherche internet (même plus rapide on dirait).

De plus la page d'accueil est plus complète que celle de Google, avec les tendances du jour en bas, un logo dynamique (qui annonce en ce moment le partenariat avec Huawei) et un panneau latéral droit qui fait découvrir les autres services de l'entreprise française (comme Qwant Maps, Qwant Music, Qwant Boards).

Cette association entre la firme française et le géant chinois est une incroyable opportunité de se faire connaitre et de se développer en dehors de la France. L'international est le point faible de Qwant, malgré sa disponibilité dans de nombreux pays.

Précisons quelque chose, c'est que ce choix de moteur de recherche "par défaut" est modifiable pour le navigateur internet, un utilisateur aura la possibilité de remettre Google ou de mettre Bing à la place.