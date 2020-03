Interrogation Deceived : la nouvelle référence du motion video game sur iOS ?

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Interrogation: Deceived est un nouveau titre sur App Store qui arrive à point nommé pour les fans de jeux narratifs immersif. Après les excellents Her Story ou Tellings Lies de Sam Barlow, voici un nouveau prétendant au titre de meilleur motion vidéo game. Cette fois, il s'agit de mener une enquête en tant que détective qui fait face à une organisation terroriste. Si le synopsis ne fera tressauter personne, en revanche la réalisation digne d'un bon polar pourrait y parvenir.



Regardez le trailer vidéo :

Interrogation: Deceived a déjà prouvé sa qualité

En tant que détective de police chargé de faire tomber un réseau terroriste, vous avez le droit, et le devoir, de vous battre sur deux fronts : interroger des suspects et gérer votre équipe. Mais le souci est de savoir jusqu'où vous êtes prêt pour arrêter ces criminels ? Manipulation, menaces ou même torture ? Vous avez l'embarras du choix, choix qui façonnera évidemment la suite des évènements et donc la fin qui prendra plusieurs formes.



Le gameplay ne se limite donc pas à écouter des personnages et à choisir les questions. Il faudra également coordonner son équipe pour recueillir la bonne information, traiter avec la presse, etc. L'horloge tourne...



Avec plus de 35 personnages hauts en couleur (mais une réalisation en noir et blanc), des énigmes conversationnelles profondes et souvent déroutantes, et une ambiance oppressante, Interrogation Deceived ne ménage pas les joueurs. On salue le travail des développeurs, et des concepteurs en général qui ont fait appel à de vrais acteurs, tout comme à des musiciens professionnels pour nous pondre un petit bijou indépendant primé en 2017, 2018 et 2019 (rien que ça).



Seul grief à son encontre, une traduction française absente. Il faut donc maitriser l'anglais pour vous en sortir. Dommage pour les anglophobes car à 4,49€, c'est une excellente affaire ! Le titre est aussi disponible sur Android.



Voici comment le jeu de Mixtvision Mediengesellschaft est présenté :

Interrogation: Deceived est un jeu de puzzle conversationnel narrativement immersif qui remet en question les idées préconçues courantes sur des sujets contemporains très pertinents tels que le terrorisme, la brutalité policière et les déséquilibres de pouvoir entre les citoyens, l'État et les grandes entreprises. Le jeu s'inspire de titres comme "This War of Mine", "Papers Please", "This is the Police" et "Orwell" qui tentent de soulever d'importantes questions morales, idéologiques et pratiques dans l'esprit des joueurs.

Télécharger Interrogation: Deceived à 4,49 €