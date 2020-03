Samsung Galaxy Note20 Ultra : un concept laisse entrevoir le design

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Hier, Huawei faisait la présentation de ses quatre nouveaux smartphones haut de gamme, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils impressionnent.



Du côté de Samsung, la nouvelle gamme des Galaxy S20 a vu le jour au début d'année, pour prendre le dessus sur Apple et son iPhone 11.



Mais, les Coréens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et devraient lancer le Galaxy Note20 dès l'été prochain, avec une version Ultra qui risque d'attirer l'attention.



La bonne nouvelle, c'est que le site web spécialisé Concept Creator a imaginé un concept de celui-ci.

Un concept du Samsung Galaxy Note20 Ultra

Les designers de Concept Creator et LetsGoDigital se sont servis du design du Galaxy Note10+ tout en s'inspirant de l'excellent Galaxy S20 Ultra, récemment commercialisé.



Comme le montre la vidéo, on retrouve l'énorme écran de son prédécesseur avec un poinçon central et son S-Pen sur la tranche. Une bien belle réussite qui pourrait piocher dans les caractéristiques techniques impressionnantes du S20 Ultra : processeur Qualcomm Snapdragon 865, écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz, capteur photo principal de 108 MP et zoom x100.



Reste désormais à voir si ces rumeurs se concrétisent et si la présentation du smartphone ne sera pas reportée à cause de la pandémie du coronavirus...





Source