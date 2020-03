AR : Apple a tenté de racheter la société Plessey

Ce refus retarderait les plans d'Apple, qui doit désormais faire face au réseau social dans son but de proposer un casque de réalité virtuelle pour le grand public... Source

La dernière en date semble être une tentative échouée, car selon nos confrères de The Information, Apple a essayé de mettre la main sur Plessey. La cause ? La société spécialisée dans les écrans à destination de produits réalité virtuelle aurait déjà signé un contrat exclusif avec Facebook.

Apple mise beaucoup sur la réalité augmentée : ces derniers continuent de travailler sur le développement d'AR Kit, mais également sur des composants pour améliorer les fonctionnalités sur ces appareils. Le dernier en date n'est autre que le nouvel iPad Pro avec son capteur LiDAR, qui se veut être une équivalence aux modules ToF qui se propagent sur le marché des smartphones. L'autre point, c'est que la Pomme travaille également sur un casque dédié à la réalité virtuelle, et pour cela, la firme n'hésite pas à mettre la main au portefeuille pour acheter des entreprises spécialisées.

