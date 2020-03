Le Fire TV Stick en promotion à 24 euros

Guillaume Gabriel

En matière de streaming vers les télévisions, on a tendance à avoir le Google Chromecast en tête comme élément indispensable, et c'est bien logique au vu de sa popularité.



Seulement, un autre acteur n'est pas en reste en la matière d'Amazon et de son Fire TV Stick permettant d'accéder à des séries et des films.



Seulement, ce dernier se démarque par son petit prix avec présence de son OS dédié et d'une télécommande à commandes vocales.

Fire TV Stick : une belle promotion sur la version basique

Habituellement proposé au prix de 40€, la version basique est en promotion a seulement 24 euros pour quelques heures. De quoi se faire plaisir pour équiper sa télévision et profiter de Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Apple TV et bien d'autres...



De plus, vous pouvez contrôler le contenu avec la télécommande vocale Alexa nouvelle génération ! Si jamais vous voulez aller encore plus loin, la version 4K est également en promotion à 45€ au lieu de 60€ : en plus du 4K Ultra HD, vous aurez le droit à un processeur plus puissant.



L'occasion parfaite de donner un coup de booster à votre salon ou votre chambre pendant le confinement !

