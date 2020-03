Respect du confinement : Le gouvernement US va récupérer les données de géolocalisation des smartphones

Julien Russo

Comme en France, il est difficile de faire respecter le confinement aux États-Unis, des centaines de milliers d'Américains sortent et maintiennent une vie normale en pleine pandémie. Pour aider les forces de l'ordre sur le terrain, le gouvernement a annoncé récupérer les données de géolocalisation des smartphones iOS et Android via les publicités qu'on retrouve sur le web ou dans les applications.

Un problème pour la vie privée ?

Aujourd'hui tout le monde apporte son smartphone avec lui lors de ses déplacements. C'est pour cela que l'administration Trump a pris la décision de se servir de la localisation des smartphones pour connaitre la position de chaque américain. Selon le rapport du Wall Street Journal, cela devrait se mettre en place assez rapidement.

Grâce au tracking, les autorités pourront savoir en quelques minutes si vous êtes à votre domicile ou à plusieurs kilomètres de celui-ci.

C'est à travers les publicités des apps et sur internet que le gouvernement va récupérer votre position.



En partenariat avec les "Centers for Disease Control and Prevention", plusieurs villes où l'épidémie est intense vont être visées et les déplacements seront minutieusement surveillés par une équipe responsable de l'observation du respect du confinement.

Si besoin, cette équipe n'hésitera pas à transmettre à la police des instructions pour prendre contact avec une personne qui serait hors de son domicile. Si celle-ci n'est pas coopérative au téléphone, un déplacement vers le domicile sera alors envisagé.

Les données sont bien évidemment anonymes et rapidement supprimées une fois récoltée. Bien sûr, cela a alerté les défenseurs de la vie privée qui sont nombreux aux États-Unis, ils ont dit ne pas être contre cette procédure vu la progression rapide du Covid-19, mais ils veulent des "garanties juridiques" pour avoir l'assurance du traitement des données une fois récupéré par le gouvernement américain.



Si la récupération de la localisation par la publicité est jugée fiable, l'administration Trump aurait pu faire différemment en demandant (comme en Europe) aux opérateurs de fournir la localisation de leurs abonnés. Un choix que n'a pas voulu faire le gouvernement, estimant ne pas avoir besoin de passer par les opérateurs.