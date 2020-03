Trying : un premier trailer pour la nouvelle série Apple TV+

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

La nouvelle série Apple TV+ du nom de "Trying" vient de s'offrir un premier trailer sur la chaine officielle YouTube, l'occasion de voir les premières images de cette production des studios BBC.



Le show met en vedette Rafe Spall et Esther Smith qui essaient d'abord d'avoir un enfant avant de se raviser et de passer par la case adoption.

Trying s'offre un premier trailer sur YouTube

Tout ce que Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) veulent, c'est un bébé, mais c'est la seule chose qu'ils ne peuvent tout simplement pas avoir. Comment vont-ils remplir les 50 prochaines années s'ils ne peuvent pas fonder une famille? Ils sont déjà passés par les Sopranos en un week-end. Après avoir écarté toutes les autres options, Nikki et Jason décident d'adopter et sont confrontés à un monde de nouveaux défis déconcertants. Avec leurs amis dysfonctionnels, leur famille et leurs vies chaotiques, le panel d'adoption concluera-t-il qu'ils sont prêts à être parents?

Une série télévisée qui risque de faire rire et sourire, tout en montrant d'une façon différente les dessous de l'adoption. La série, qui contiendra 8 épisodes de 30 minutes, sortira en intégrale le 1er mai prochain.





