Alphaputt : le jeu de golf passe gratuit !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Sennep nous offre son excellent titre Alphaputt, un jeu de mini-golf déjanté mais intelligent qui nous a émerveillé en 2018 et qui a terminé dans notre top des jeux de l'année.



Pour "fêter" le confinement, l'éditeur a suivi d'autres studios et a passé Alphaputt à gratuit. Une première qui est à saluer, tout comme nous l'avions fait pour Mini Metro, Monument Valley 2, Rolando, Alto's Odissey et autre Lara Croft GO récemment.



Alphaputt : du golf intellectuel gratuit !

Alphaputt se présente comme un bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs. On apprécie tout particulièrement les animations et les nombreux détails qui ornent chaque niveau.

Les plus de Alphaputt :

Multijoueurs (1 à 4 joueurs)

30 niveaux

Différents modes de jeu



Alphaputt est à mettre entre toutes les mains avec son esprit zen et son gameplay simple et accessible. Mais rassurez-vous, si vous aimez la difficulté, vous aurez également de quoi faire avec le titre de Sennep.

