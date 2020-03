Pascal's Wager : une mise à jour avec un mode Nouveau jeu +

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, vous devez sans doute connaître la catégorie soul-like qui, comme son nom l'indique, s'inspire grandement de la saga vidéoludique Dark Souls. Au programme, un jeu difficile, une mécanique RPG et des bonnes prises de tête pour venir à bout des boss.



En début d'année, l'un des nouveaux représentants du genre faisant son arrivée sur nos mobiles, après une longue attente depuis son annonce à l'E3 de l'année passée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Pascal's Wager (v1.1.8, 1,7 Go, iOS 9.0) a tenu ses promesses depuis sa sortie : graphismes exceptionnels, scénario qui tient la route et durée de vie conséquente.



Une durée de vie qui vient d'ailleurs de se rallonger avec la dernière mise à jour offerte par les développeurs, puisque le jeu s'offre un mode Nouveau jeu +.

Pascal's Wager offre encore plus d'heures de jeu

Le mois dernier, l'excellent jeu d'action inspiré de Dark Souls s'offrait déjà une mise à jour pour offrir aux joueurs la possibilité de découvrir le jeu au travers d'un mode décontracté et ainsi faire revenir ceux qui trouvaient la difficulté de Pascal's Wager trop haute.



Les développeurs remettent le couvert en proposant dès à présent une update avec un mode Nouveau jeu +. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, on parle de relancer une partie à la fin du jeu, en gardant ses trouvailles et ses améliorations acquises durant la première.



Pour le reste, le changelog parle d'améliorations et de résolutions de bugs.

