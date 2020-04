Apple veut occuper les employés d'Apple Store confinés

Il y a 3 heures

William Teixeira

1

Avec tous les Apple Store dans le monde qui sont fermé depuis mi-mars, ce sont des dizaines de milliers d'employés qui n'ont plus rien à faire de leur journée, mais qui continuent à être rémunéré comme d'habitude. Un rapport de Bloomberg explique comment Apple pourrait les occuper à l'approche de la sortie d'un nouvel iPhone...

Mettre à profit les connaissances et le savoir de ses employés

Qui a déjà rêvé de rester à la maison et d'être payé pour jouer à FIFA ou pour regarder des épisodes de sa série préférée sur Netflix ? Beaucoup de monde !

C'est ce que vivent en ce moment les milliers de salariés Apple qui travaillent en boutiques. Suite à l'annonce de la fermeture des Apple Store pour la sécurité du personnel et des clients, ils sont sans occupation depuis plusieurs semaines.

Cependant, ça pourrait bientôt être fini.



Apple demanderait à ses employés à domicile de participer au support technique et commercial. En résumé, de reprendre le rôle qu'ils ont en Apple Store, mais à distance. Quelque chose qui serait indispensable alors que la firme de Cupertino s'apprête à lancer un nouvel iPhone qui devrait attirer énormément de clients grâce à son prix accessible.

Cette demande est en réalité une proposition, les employés qui acceptent de reprendre leur mission habituelle recevront une rémunération supplémentaire avec un iMac 27" pour le télétravail et une formation virtuelle de deux semaines. L'idée vient de Deirdre O'Brien la vice-présidente des Apple Store qui affirme que le pilote fonctionne à la perfection. Elle ajoute que les horaires habituels seraient conservés pour le confort des employés.



Ceux qui refusent conserveront leur rémunération et avantage pendant la totalité de la période de fermeture des Apple Store.

Le rapport révèle également qu'énormément d'employés Apple travaillent en ce moment à domicile, l'ajout des employés des boutiques est essentiellement pour améliorer la relation clientèle de distance.